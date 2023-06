Krieg in der Ukraine

UNO: Mindestens 17.000 Menschen von Überschwemmungen in Cherson betroffen

Von den Überschwemmungen in der südukrainischen Region Cherson sind nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 17.000 Menschen betroffen. Die Zahl könne auch mehr als doppelt so hoch liegen, hieß es weiter. Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms kamen laut offiziellen Angaben durch die Wassermassen mindestens 14 Menschen in der umkämpften Region ums Leben.

09.06.2023