Es gab keine Verletzten, obwohl sich die Blauhelmsoldaten nicht in Schutzräumen befanden, wie die Mission in Nakura mitteilte. Woher die Rakete kam ist demnach unklar. Seit dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel haben auch die Spannungen an der israelisch-libanesischen Grenze zugenommen. Das israelische Militär sperrte das Grenzgebiet zum Südlibanon ab.

Die UNO-Mission wurde 1978 eingerichtet, um den Abzug der israelischen Truppen aus dem Südlibanon zu überwachen. Sie erweiterte ihre Rolle nach einer einmonatigen militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2006.

