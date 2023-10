Krieg im Nahen Osten

Palästinenser suchen nach einem Angriff im Gazastreifen in den Trümmern nach Überlebenden (Foto vom 19.10.). (AP / Fatima Shbair)

Mehr als 1,6 Millionen Menschen in der Region seien dringend auf Hilfe angewiesen, erklärten unter anderem die Weltgesundheitsorganisation WHO, das Kinderhilfswerk Unicef und das Welternährungsprogramm. Kinder, schwangere Frauen und ältere Menschen seien nach wie vor am stärksten gefährdet. Nahezu die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens seien Kinder, hieß es weiter.

Gestern waren 20 Hilfstransporter aus Ägypten im Gazastreifen eingetroffen. Anschließend war der Grenzübergang Rafah wieder geschlossen worden. US-Präsident Biden forderte alle Parteien auf, weiterhin humanitäre Hilfe in das Gebiet zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.