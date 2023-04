Der UNO-Sicherheitsrat in New York befasst sich mit der Lage im Sudan. (imago images / Pacific Press Agency / Lev Radin)

Großbritannien beantragte eine entsprechende Sitzung, hieß es aus Diplomaten-Kreisen. Demnach will das Gremium am Vormittag in New York zusammenkommen. UNO-Generalsekretär Guterres rief die Konfliktparteien im Sudan auf, ihre Feindseligkeiten einzustellen und einen Dialog aufzunehmen. Jede weitere Eskalation werde verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung haben und die prekäre humanitäre Lage verschärfen. Die anderen Staaten in der Region müssten zur Entschärfung des Konflikts beitragen, erklärte Guterres.

Ein seit Wochen schwelender Konflikt zwischen dem sudanesischen Militär und der mit der Armee rivalisierenden paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces war in Gewalt umgeschlagen. Aus der Hauptstadt Khartum und anderen Gebieten des Landes wurden Kämpfe gemeldet. Es soll Tote und Verletzte geben.

