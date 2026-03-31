Die Aufnahme von 2023 zeigt UNO-Friedenstruppen an der libanesischen Grenze zu Israel. (dpa / Marwan Naamani)

Mehrere Mitglieder des Gremiums erklärten in New York, die beiden Vorfälle in den vergangenen zwei Tagen seien Teil wiederkehrender Aggressionen gegen die UNIFIL-Truppe. Der UNO-Friedensmissionsleiter, Lacroix, sagte, die Ermittlungen zu den Angriffen dauerten an. Es sei unklar, welche Seite für den Tod der drei indonesischen Soldaten verantwortlich sei. Die Regierung in Jakarta mahnte die Einhaltung des humanitären Völkerrechts an. Die israelische Armee kündigte eine Prüfung der Vorfälle an.

Die UNIFIL ist seit Jahrzehnten zwischen Israel und dem Libanon im Einsatz. An der Mission sind auch rund 200 Bundeswehrsoldaten beteiligt, die die libanesische Seegrenze überwachen.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.