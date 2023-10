UNO-Generalsekretär Guterres (dpa / AP / POOL EPA / Adi Weda)

Die Staaten sollten sich bis 2026 auf klare Verbote und Beschränkungen für autonome Waffensysteme einigen, verlangten Guterres und Spoljaric in einem Aufruf, der in Genf veröffentlicht wurde. Bei Entscheidungen über Leben und Tod müsse die menschliche Kontrolle erhalten bleiben. Die autonome Tötung von Menschen durch Maschinen sei eine moralische Grenze, die man nicht überschreiten dürfe.

Derzeit beraten Regierungen in einem Ausschuss der Vereinten Nationen in New York über mögliche Einschränkungen für die Waffensysteme. Die USA, Russland und andere Staaten blockieren seit 2014 alle Versuche, mit internationalen Verhandlungen über ein Verbot zu beginnen.

