Jahrestag des russischen Angriffs

Es gab zwölf Gegenstimmen und 51 Enthaltungen, darunter die USA. Eine anders formulierte Resolution der Vereinigten Staaten wurden abgelehnt. In dem verabschiedeten Papier wird eine "komplette und bedingungslose Waffenruhe" zwischen Russland und der Ukraine verlangt sowie ein auf internationalem Recht basierender, fairer und anhaltender Frieden.

"Tiefe Sorge" über russische Angriffe auf Zivilisten und Energieanlagen

Der gebilligte Text enthielt auch eine Forderung nach einem vollständigen Austausch von Kriegsgefangenen, der Freilassung aller unrechtmäßig inhaftierten Personen und der Rückkehr aller gewaltsam umgesiedelten oder deportierten Zivilisten, einschließlich Kinder. Außerdem wurde 'tiefe Besorgnis' über die russischen Angriffe auf Zivilisten und wichtige Energieanlagen zum Ausdruck gebracht.Resolutionen der Generalversammlung sind zwar nicht bindend, spiegeln jedoch die weltweite Meinung wider.

Auch der UN-Sicherheitsrat wollte sich zum Jahrestag noch mit dem Thema beschäftigen. UNO-Generalsekretär Guterres hatte den Krieg zuletzt als "Schandfleck für unser kollektives Bewusstsein" bezeichnet.

Gedenken in Kiew

In Kiew fanden mehrere Gedenkveranstaltungen und ein Treffen der sogenannten "Koalition der Willigen" statt. Zahlreiche europäische Spitzenpolitiker, darunter EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, reisten an. Die G7-Staaten stellten sich in ihrer Erklärung auch hinter die Bemühungen von US-Präsident Trump, einen Friedensprozess durch direkte Gespräche einzuleiten.

Der britische Premierminister Starmer und Bundeskanzler Merz würdigten ausdrücklich die Widerstandskraft der Menschen in der Ukraine. Der russische Präsident Putin warf der Ukraine dagegen vor, den Friedensprozess zu sabotieren.

