Unterbringung von Geflüchteten

Engelhardt (CDU): Gesellschaft steht vor "gewaltigen Herausforderungen"

Christian Engelhardt (CDU) sieht die Gesellschaft angesichts der hohen Asylbewerber-Zahl vor gewaltigen Herausforderungen. In seinem Landkreis in Hessen lebten hunderte Menschen in einer Zeltstadt. Es fehle an Wohnraum und Personal für die Betreuung.

May, Philipp | 01. Februar 2023, 08:11 Uhr