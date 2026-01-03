Aus der deutsche Politik kommen unterschiedliche Reaktionen auf den US-Militäreinsatz in Venezuela. (picture alliance / Mimmo Carriero)

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), das Ende der Herrschaft von Staatschef Maduro sei ein Signal der Hoffnung für Venezuela. Die stellvertretende Fraktionschefin der SPD im Bundestag, Möller, verurteilte den US-Einsatz. Dieser stelle einen gravierenden Bruch des Völkerrechts dar, betonte Möller im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.

Ebenfalls auf Anfrage dieses Senders sprach Grünen-Chefin Brantner von einem Bruch des Völkerrechts, den die Bundesregierung unmissverständlich als solche benennen müsse. Linke-Chef van Aken warf US-Präsident Trump Staatsterrorismus vor.

Der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Frohnmaier, sagte dem Deutschlandfunk, grundsätzlich halte seine Partei am Prinzip der Nichteinmischung fest, man wolle für eine abschließende Bewertung aber die Begründung der USA für den Einsatz abwarten.

