Gruppenfoto der "Koalition der Willigen" (Archiv) (AFP / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE)

In der Runde sind mehr als 35 Länder zusammengeschlossen. Für Deutschland wird Bundeskanzler Merz teilnehmen. Auch Ukraines Präsident Selenskyj soll bei dem Treffen dabei sein.

Bei gegenseitigen Angriffen Russlands und der Ukraine hatte es zuletzt wieder mehrere Tote gegeben. Nach russischen Angaben kamen bei einem ukrainischen Angriff auf die besetzte Stadt Enerhodar sieben Menschen ums Leben. Eine weitere Person sei im Gebiet Samara getötet worden. Die ukrainischen Behörden sprachen von vier Todesopfern nach russischen Angriffen. Bei Angriffen der Ukraine in der Region rund um Moskau wurden nach Angaben des örtlichen Gouverneurs vier Menschen getötet und mindestens fünf verletzt.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.