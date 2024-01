Rotes Meer

Die vom britischen Militär zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt ein Kampfflugzeug des Typs Typhoon beim Start vor dem Angriff auf die Huthi-Miliz. (Royal Air Force/dpa)

Deutschland erklärte gemeinsam mit anderen Ländern, das Recht auf Selbstverteidigung sei gegeben, weil die Huthis ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer fortgesetzt hätten. Unterzeichner sind auch Dänemark, die Niederlande, Kanada, Neuseeland, Australien, Südkorea und Bahrain. Die NATO bezeichnete die Luftangriffe als "rein defensiv". Sie sollten die Freiheit der Schifffahrt auf einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt bewahren.

Einige westliche Länder reagierten zurückhaltender, etwa Italien und Spanien. Ein italienischer Regierungsvertreter teilte mit, die Regierung in Rom habe eine Anfrage abgelehnt, sich an den Angriffen auf die Huthi zu beteiligen. Man verfolge eher einen Kurs zur Beruhigung der Lage statt einer militärischen Konfrontation. Die spanische Verteidigungsministerin Robles sagte, sie respektiere den Einsatz zwar, ihr Land werde sich jedoch immer für Frieden und Dialog einsetzen.

In der Nacht hatten die USA und Großbritannien Angriffe gegen Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen geflogen. Dabei wurden nach Angaben der Huthi mindestens fünf Menschen getötet und sechs weitere verletzt. Die vom Iran unterstützte Miliz kündigte Vergeltung an.

Arabische Staaten warnen - Kritik aus Russland und der Türkei

Mehrere arabische Staaten zeigten sich nach dem Militärschlag gegen die Huthi-Stellungen besorgt über die Sicherheitslage in der Region. Der Oman warnte zum wiederholten Mal vor einer Ausweitung des Gaza-Krieges. Jordaniens Außenminister Safadi sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Petra, Israel treibe die gesamte Region mit seiner "mutwilligen Aggression" in weitere Kriege und Konflikte. Die Regierung in Saudi-Arabien rief nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SPA zur Deeskalation auf. Im Jemen protestierten in der Hauptstadt Sanaa zehntausende Menschen gegen die Angriffe. Sanaa steht unter Kontrolle der Huthis. Die international anerkannte Regierung des Jemens unterstützte hingegen den Militärschlag.

Kritik kam auch aus Russland und der Türkei. Das Außenministerium in Moskau sprach von einer "völligen Missachtung internationalen Rechts". Die USA und Großbritannien ließen die Lage in der Region eskalieren. Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete die Angriffe als unverhältnismäßig.

EU-Marinemission erwartet

Auch die EU könnte bald in der Region aktiv werden. Die Bundesregierung erwartet die Einigung auf eine Marinemission im Roten Meer. Dabei soll es um den Schutz vor Angriffen auf die Schifffahrt gehen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat der Auswärtige Dienst der EU erste Vorschläge für die Mission erarbeitet. Sie beinhaltet demnach unter anderem die Entsendung von Kriegsschiffen sowie luftgestützter Frühwarnsysteme, also beispielsweise Aufklärungsflugzeuge.

Sorgen in der Wirtschaft

Die Angriffe auf die Haupt-Schifffahrtroute zwischen Europa und Asien haben Auswirkungen auf den Warenverkehr durch den Suezkanal. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer warnte wegen der Lage im Roten Meer vor Engpässen bei den Lieferketten. Immer mehr Reedereien würden ihre Schiffe aus Sicherheitsgründen umleiten, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Treier der Nachrichtenagentur Reuters. Wichtige Waren für die Industrie kämen deshalb nicht mehr rechtzeitig an. Wegen entstandener Lieferkettenlücken muss etwa der US-Elektroautohersteller Tesla bereits seine Produktion im brandenburgischen Grünheide für zwei Wochen weitgehend stoppen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 12.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.