Das Franz Ensemble im Horn-Paradies

Als Pascal Deuber nur noch Augen und Ohren fürs Horn hatte, war er fünf Jahre alt: "Ich mag den schönen Ton, den es hat. Die große Bandbreite, wie tief, wie hoch man spielen kann, die unterschiedlichen Klangfarben, wenn man die Lautstärke verändert." (Deutschlandradio / Thomas Kujawinski)

Im "Miniature Quartet" von Allan Stephenson entfaltet sich eine Weite bis zum Horizont. Pascal Deuber wählt gerne Stücke, die jenseits des Bekannten liegen. Seit er 2021 den ARD-Wettbewerb gewonnen hat, kann der Hornist sein Repertoire selbst aussuchen. Mit dem Franz Ensemble ist die Besetzung besonders flexibel.

Solistenkarriere

Werke für Horn standen in der ersten Hälfte des Raderbergkonzerts am 7. März im Mittelpunkt. Und damit der Solist Pascal Deuber. Mit seinem ausdrucksstarken Spiel, seinem warmen Ton und feinem Sinn für Klangnuancen startet der Schweizer 2021 seine Karriere. Seit 2019 ist der 31-jährige Musiker aus Rheinfelden bereits Solohornist des Bayerischen Staatsorchesters. Zudem gibt er Solokonzerte mit namhaften Orchestern und ist Mitglied des Franz Ensembles.

"Davor durfte ich mal alle paar Jahre irgendwo als Solist spielen, oft waren es dann vielleicht so kleinere Berufsorchester. Und jetzt diese Möglichkeit zu haben, mit den großen Orchestern zu spielen, ist schon toll. Ich durfte mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin spielen. So was finde ich natürlich auch toll: wie heute Abend mit Kammermusik als Solist."

Das Franz Ensemble agiert in verschieden großen Besetzungen. Hier spielen (v.l.): Maia Cabeza (Vl), Yuko Hara (Vla), Tristan Cornut (Vc), Juliane Bruckmann (Kb), Pascal Deuber (Hn), Rie Koyama (Fg) und Nemorino Scheliga (Kl). (Deutschlandradio / Thomas Kujawinski)

Zur Zufriedenheit trägt auch bei, dass sich Pascal Deuber als Solist sein Repertoire aussuchen kann. Und da wählt er gerne Stücke, die jenseits des Bekannten liegen. Etwa das Miniatur Quartett des britisch-südafrikanischen Komponisten Allan Stephenson für Horn, Violine, Viola und Violoncello. Komponiert vor rund 20 Jahren und "unverschämt zuhörerfreundlich", wie ein Kritiker einmal meinte.

Pascal Deuber: "Man hört tatsächlich sehr viel Volksmusik raus. In seiner Zeit, in der das Moderne eigentlich schon viel weiter war, hat er immer amerikanische Volkslieder miteingebaut. Und man hört auf jeden Fall schon ein bisschen englische Musik heraus, aber auch das Amerikanische. Mir gefällt es sehr gut."

5. Raderbergkonzert 22/23

Wilhelm Anton Lütgen

Quartetto für Horn, Violine, Viola und Violoncello, op. 30



Allan Stephenson

Miniature Quartet für Horn, Violine, Viola und Violoncello



Carl Nielsen

Serenata in vano für Klarinette, Fagott, Horn, Violoncello und Kontrabass



Franz Berwald

Septett B-Dur für Klarinette, Horn, Fagott, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass



Pascal Deuber, Horn

Franz Ensemble:

Maximilian Krome, Klarinette

Rie Koyama, Fagott

Maia Cabeza, Violine

Yuko Hara, Viola

Tristan Cornut, Violoncello

Juliane Bruckmann, Kontrabass

Aufnahme vom 7.3.2023 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln