US-Angriff auf Öltanker im Golf von Oman (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Der Maschinenraum des unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau fahrenden Schiffes sei beschossen worden, da sich die Besatzung den Anweisungen der Streitkräfte widersetzt habe, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom mit.

Laut der britischen Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt brach durch den Beschuss auf dem Tanker ein Feuer ausgebrochen. Besatzungsmitglieder seien evakuiert worden, doch würden mehrere Personen vermisst.

Unterdessen soll Indien wegen eines Angriffs auf einen Tanker vor der Küste von Oman einen hochrangigen US-Diplomaten einbestellt haben. Berichten zufolge protestierte die Regierung in Neu Delhi wegen des Vorgangs scharf. Ob es sich dabei um das gleiche Schiff handelt blieb zunächst unklar.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.