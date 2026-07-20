Neunte Nacht in Folge

Die Nachrichten (Deutschlandradio)

Das teilte das für die Region zuständige Kommando Centcom auf X mit. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten weiter zu schwächen, die der Iran für Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus einsetze. Iranische Medien berichten von Explosionen an verschiedenen Orten und vom Einsatz der Luftabwehr. In Kuwait erklärte die Armee, die Luftverteidigung habe feindliche Drohnen aus dem Iran abgewehrt. In dem ebenfalls mit den USA verbündeten Bahrain wurde Luftalarm ausgelöst. Der Golfstaat war in den vergangenen Tagen wiederholt Ziel iranischer Angriffe.

Nach britischen Angaben brennt in der Straße von Hormus unweit der Küste des Omans ein Schiff. Die Seehandelsaufsicht der britischen Marine erklärte, es sei unklar, was das Feuer ausgelöst habe. Die iranischen Revolutionsgarden teilten mit, dass zwei Öltanker angegriffen worden seien, die versucht hätten, den Schifffahrtsweg zu passieren. Die Straße von Hormus werde für den Transport von petrochemischen Produkten so lange nicht sicher sein, wie die amerikanischen Militäraktionen in der Region andauerten.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.