Nach Hubschrauber-Absturz

Ein US-Kampfhubschrauber vom Typ Apache AH-64 (dpa / picture-alliance / Jeon Heon-Kyun)

Zunächst attackierten die amerikanischen Streitkräfte nach eigenen Angaben iranische Luftverteidigungs-Stellungen, Bodenkontroll-Stationen und Radar-Systeme in der Nähe der Straße von Hormus. US-Medien zufolge erfolgten die Angriffe in drei Wellen. Laut Centcom handelte es sich um eine verhältnismäßige Reaktion auf den vorherigen Absturz eines amerikanischen Militärhubschraubers, für den Washington den Iran verantwortlich macht.

Teheran: "Lassen keinen Angriff unbeantwortet"

Der Iran reagierte mit Attacken auf US-Stützpunkte in der Golf-Region. So teilte etwa Bahrain mit, die eigene Luftverteidigung habe iranische Geschosse abgewehrt. Laut iranischen Staatsmedien wurden auch US-Basen in Jordanien und Kuwait beschossen.

Zuvor hatte Teheran mit einer militärischen Reaktion gedroht. "Unsere schlagkräftigen Streitkräfte werden keinen Angriff und keine Bedrohung unbeantwortet lassen", schrieb Außenminister Araghtschi unmittelbar nach den amerikanischen Attacken auf der Plattform X und fügte hinzu. "Verlassen Sie unsere Region, wenn Sie in Sicherheit sein wollen." Die Geschichte des Persischen Golfs kenne viele Kapitel über das tragische Schicksal von Eindringlingen.

Kollision mit Drohne?

Der US-Militärhubschrauber könnte nach einer Kollision mit einer iranischen Drohne zu Boden gegangen sein. Das berichten zahlreiche amerikanische Medien unter Berufung auf Washingtoner Regierungsbeamte. Unklar sei, ob die Kollision absichtlich herbeigeführt worden sei. Die Ermittlungen dauerten noch an. In offiziellen Stellungnahmen hieß es bislang lediglich, dass der Absturz untersucht werde.

Präsident Trump hatte Teheran vorgeworfen, den Hubschrauber abgeschossen zu haben. Nach einem Al-Jazeera-Bericht schloss die iranische Seite nicht aus, dass es unbeabsichtigt zu dem Zwischenfall gekommen sein könnte. Laut dem US-Militär war der Hubschrauber tags zuvor nahe der Küste des Oman niedergegangen. Beide Piloten wurden demnach gerettet und befinden sich in einem stabilen Zustand.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.