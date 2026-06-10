Nach Hubschrauber-Absturz

Ein US-Kampfhubschrauber vom Typ Apache AH-64 (dpa / picture-alliance / Jeon Heon-Kyun)

Das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom erklärte, man habe iranische Luftverteidigungs-Stellungen, Bodenkontroll-Stationen und Radar-Systeme in der Nähe der Straße von Hormus angegriffen. Es handele sich um eine verhältnismäßige Reaktion. Heute früh sei die Operation beendet worden. Das iranische Militär griff nach eigenen Angaben im Gegenzug US-Stützpunkte in Ländern der Golf-Region und in Jordanien an. Nach Angaben der US-Armee wurden fast alle iranischen Raketen und Drohnen abgeschossen. Über Schäden sei bisher nichts bekannt.

US-Präsident Trump hatte die iranischen Revolutionsgarden für den Absturz eines Militär-Hubschraubers in der Nacht zum Dienstag verantwortlich gemacht und einen Vergeltungsanschlag angekündigt. Derzeit gilt zwischen beiden Ländern eine Waffenruhe, die allerdings brüchig ist.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.