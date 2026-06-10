Nahostkrieg
US-Armee meldet Angriffe auf Iran als Vergeltung für Hubschrauber-Abschuss, Teheran droht mit militärischer Reaktion

Die US-Streitkräfte haben wieder Ziele im Iran angegriffen. Die Attacken seien eine angemessene Reaktion auf den Abschuss eines amerikanischen Militär-Hubschraubers am Vortag, wie das zuständige Regionalkommando Centcom mitteilte. Laut iranischen Nachrichtenagenturen waren Explosionen in der Gegend von Sirik nahe der Straße von Hormus zu hören.

    Ein US-Kampfhubschrauber vom Typ Apache AH-64
    Ein US-Kampfhubschrauber (Archivbild) (dpa / picture-alliance / Jeon Heon-Kyun)
    Teheran drohte umgehend mit einer militärischen Reaktion. "Unsere schlagkräftigen Streitkräfte werden keinen Angriff und keine Bedrohung unbeantwortet lassen", schrieb Außenminister Araghtschi in der Nacht auf der Plattform X und fügte hinzu. "Verlassen Sie unsere Region, wenn Sie in Sicherheit sein wollen." Die Geschichte des Persischen Golfs kenne viele Kapitel über das tragische Schicksal von Eindringlingen.
    US-Präsident Trump hatte Teheran vorgeworfen, den Hubschrauber abgeschossen zu haben. Nach einem Al-Jazeera-Bericht schloss die iranische Seite nicht aus, dass es unbeabsichtigt zu dem Zwischenfall gekommen sein könnte. Laut dem US-Militär war der Hubschrauber gestern nahe der Küste des Oman niedergegangen. Beide Piloten wurden demnach gerettet und befinden sich in einem stabilen Zustand.
    Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.