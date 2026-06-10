Nahostkrieg

Ein US-Kampfhubschrauber (Archivbild) (dpa / picture-alliance / Jeon Heon-Kyun)

Teheran drohte umgehend mit einer militärischen Reaktion. "Unsere schlagkräftigen Streitkräfte werden keinen Angriff und keine Bedrohung unbeantwortet lassen", schrieb Außenminister Araghtschi in der Nacht auf der Plattform X und fügte hinzu. "Verlassen Sie unsere Region, wenn Sie in Sicherheit sein wollen." Die Geschichte des Persischen Golfs kenne viele Kapitel über das tragische Schicksal von Eindringlingen.

US-Präsident Trump hatte Teheran vorgeworfen, den Hubschrauber abgeschossen zu haben. Nach einem Al-Jazeera-Bericht schloss die iranische Seite nicht aus, dass es unbeabsichtigt zu dem Zwischenfall gekommen sein könnte. Laut dem US-Militär war der Hubschrauber gestern nahe der Küste des Oman niedergegangen. Beide Piloten wurden demnach gerettet und befinden sich in einem stabilen Zustand.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.