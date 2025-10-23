Die Knesset, das israelische Parlament (picture alliance/dpa/Christophe Gateau)

Der Beschluss gefährde die Bemühungen von Präsident Trump, den Konflikt im Gazastreifen zu beenden, erklärte Rubio, der heute in Israel erwartet wird. In der Knesset hatte ein Gesetzentwurf zur Anwendung israelischen Rechts im Westjordanland die erste parlamentarische Hürde genommen. Die Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu unterstützte die Vorlage nicht, die von Abgeordneten außerhalb der Regierungskoalition eingebracht wurde. Einige Mitglieder aus Netanjahus Koalition stimmten jedoch dafür.

Trump hatte vor einem Monat erklärt, er werde eine Annexion des Westjordanlands durch Israel nicht zulassen. - Das Westjordanland soll eigentlich Teil eines palästinensischen Staates werden. Dieser Palästinenserstaat ist Bestandteil der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung, die den seit Jahrzehnten andauernden Konflikt mit Israel beenden soll.

