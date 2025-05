Ukraine-Krieg

US-Außenminister Rubio reist zu Gesprächen in die Türkei - Selenskyj will nur mit Putin sprechen

US-Außenminister Rubio wird nach Angaben von Präsident Trump an den geplanten Friedensgesprächen zum Ukraine-Krieg in der Türkei teilnehmen. Die avisierten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine dürften vermutlich am Donnerstag stattfinden.