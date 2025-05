US-Außenminister Marco Rubio (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung - Pool via CNP)

Die avisierten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine dürften vermutlich am Donnerstag stattfinden. Russlands Staatschef Putin hatte die Wiederaufnahme direkter Friedensgespräche mit der Ukraine in Istanbul vorgeschlagen. Bislang ist aber offen, ob er selbst dorthin reist. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte seine Teilnahme zu, will nach Angaben seines Beraters Podoljak aber nur persönlich mit Putin verhandeln.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.