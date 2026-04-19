Iran-Krieg

US-Präsident Trump (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Schiefelbein)

Eine Delegation aus Washington werde dazu morgen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad reisen, schrieb Trump auf seiner Internet-Plattform Truth Social. Er drohte erneut mit der Zerstörung von Kraftwerken und Brücken im Iran, sollte die Führung in Teheran das Angebot der USA für einen Frieden nicht annehmen.

Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf sagte in einem Interview, man sei weit von einer Einigung entfernt. Pakistan, die Türkei und Ägypten vermitteln in dem Konflikt. Der türkische Außenminister Fidan zeigte sich optimistisch, dass die geltende Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran verlängert wird. Nach derzeitigem Stand läuft sie in der Nacht zum Mittwoch aus.

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Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.