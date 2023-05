Russland bündelt wohl neue Militärkräfte im Kampf um Bachmut. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Libkos)

Damit wolle Moskau einen ukrainischen Durchbruch verhindern, schrieb das Institut für Kriegsstudien mit Sitz in Washington. Die Experten verwiesen auf Äußerungen des von Moskau eingesetzten Chefs der teilweise von Russland besetzten Region Donezk, wonach die russischen Truppen verstärkt worden seien. Ein russischer Militärblogger behauptete dem Institut zufolge, dass mittlerweile vier

Bataillone an den Flanken um Bachmut stationiert seien. Nach ukrainischer Darstellung konnten die eigenen Truppen an den Fronten rund um die Stadt weiter vordringen. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

