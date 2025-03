Das Foto zeigt Jeffrey Goldberg, den Chefredakteur von "The Atlantic". Er war offenbar versehentlich zu einer Chatgruppe hinzugefügt worden, in der hochrangige US-Regierungsmitarbeiter Luftschläge koordinierten. (Getty Images via AFP / PAUL MORIGI)

In den von "The Atlantic" veröffentlichten Screenshots sind zahlreiche Details über die genauen Angriffszeiten und die dabei eingesetzten Flugzeuge enthalten. Verteidigungsminister Hegseth soll sie im Vorfeld der Luftschläge gegen die Huthi-Miliz am 15. März im verschlüsselten Messengerdienst Signal verbreitet haben. Der Chefredakteur von "The Atlantic", Goldberg, war offenbar versehentlich zu der Chatgruppe hinzugefügt worden. Der Fall ist unter dem Begriff "Signal-Gate" bekannt geworden.

Demokraten fordern vom Justizministerium Aufklärung

Die oppositionellen Demokraten haben die als Chefanklägerin fungierende Justizministerin Bondi schriftlich aufgefordert, den Vorfall zu untersuchen. In dem Brief heißt es, die willentliche oder nachlässige Preisgabe vertraulicher Sicherheitsinformationen könne eine kriminelle Verletzung des Spionage-Gesetzes bedeuten.

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Waltz, hat inzwischen die Verantwortung dafür übernommen, dass Goldberg in den Gruppenchat der Regierungsmitarbeiter geraten ist. Präsident Trump stellte sich dennoch hinter Waltz und sprach von einem Ausrutscher.

