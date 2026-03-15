FCC-Chef Brendan Carr droht Sendern mit dem Lizenzentzug, wenn sie nicht wie gewünscht berichten. (picture alliance / Sipa USA / Sipa USA)

Die Sender müssten im öffentlichen Interesse handeln - oder sie verlören ihre Lizenz. Carr fügte seiner Nachricht einen Screenshot eines Posts von Präsident Trump hinzu, in dem sich dieser über die Berichterstattung zum Iran-Krieg beklagt. Die Stiftung "Fire", die sich für Meinungsfreiheit einsetzt, reagierte besorgt. Wenn die Regierung die Medien dazu zwinge, unter Strafandrohung zum Sprachrohr des Staates zu werden, dann laufe etwas gewaltig schief.

Die US-Regierung geht seit Monaten gegen Medien vor, die aus ihrer Sicht zu kritisch berichten. Auch Trump hat unliebsamen Sendern, darunter ABC und NBC, bereits mit dem Entzug der Lizenz gedroht.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.