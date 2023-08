Die USA und die Ukraine haben eine Ausbildung an den Kampfjets vom Typ F-16 vereinbart. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Msgt. Matthew Plew / U.S. Air)

Laut dem Verteidigungsministerium soll im September zunächst ein Englisch-Training beginnen, im Oktober dann das Flugtraining. Die US-Regierung hatte zuvor nicht ausgeschlossen, ukrainische Soldaten in den USA an F-16-Kampfjets auszubilden, falls es in Europa nicht ausreichend Kapazitäten dafür geben sollte. Nun hieß es, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft werde die Kapazität in Europa erreicht sein. Daher gehe man nun präventiv diesen Schritt.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.