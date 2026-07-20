Die Fahne der USA neben der Fahne des Iran (imago images / Christian Ohde)

Das teilte das Zentralkommando der amerkanischen Streitkräfte mit. Man führe bereits die zehnte Nacht in Folge Luftangriffe durch. Damit sollten die militärischen Fähigkeiten des Iran weiter geschwächt werden, um Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu attackieren. Zudem solle Teheran zur Wiederöffnung der Meerenge gezwungen werden. US-Präsident Trump hatte gestern erklärt, die jüngsten Angriffe würden angesichts der zuletzt getöteten US-Soldaten durchgeführt.

Staatliche iranische Medien meldeten Explosionen unter anderem in der Hafenstadt Bandar Abbas sowie in Isfahan und Chabahar. In der Nähe des Kernkraftwerks Bushehr seien die Luftverteidigungssysteme aktiviert worden, hieß es. Über mögliche Schäden infolge der Angriffe ist noch nichts bekannt. Präsident Peseschkian hatte zuvor erklärt, sein Land befinde sich in einem "vollumfänglichen Krieg" mit den USA.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.