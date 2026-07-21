Die Fahne der USA neben der Fahne des Iran (imago images / Christian Ohde)

Das zuständige Zentralkommando erklärte die Angriffswelle am frühen Morgen für beendet. Man habe die militärischen Fähigkeiten des Landes weiter schwächen wollen, Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu attackieren. Zudem solle Teheran zur Wiederöffnung der Meerenge gezwungen werden. Iranische Staatsmedien meldeten Explosionen unter anderem in der Hafenstadt Bandar Abbas sowie in Isfahan und Chabahar. In der Nähe des Kernkraftwerks Buschehr seien die Luftverteidigungssysteme aktiviert worden. Die iranischen Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben mit Gegenangriffen auf amerikanische Stützpunkte in Kuwait und Bahrain.

Präsident Peseschkian hatte zuvor erklärt, sein Land befinde sich in einem "vollumfänglichen Krieg" mit den USA.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.