Reaktion auf Drohnenattacken

US-Verteidigungsminister Austin (IMAGO/Political-Moments)

Das Pentagon teilte mit, die Angriffe hätten Zielen gegolten, die mit den iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stünden. Damit sollten Drohnen- und Raketenangriffe auf US-Stützpunkte und amerikanische Einsatzkräfte im Irak und in Syrien vergolten werden, hieß es. US-Verteidigungsminister Austin nannte die Luftangriffe wörtlich "Präzisionsschläge zur Selbstverteidigung". Diese seien eine Reaktion auf eine Reihe größtenteils erfolgloser Angriffe, die iranische Milizen auf US-Personal durchgeführt hätten. Austin warnte den Iran vor erneuten Angriffen und kündigte weitere Vergeltung an.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 27.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.