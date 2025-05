Vogelgrippe

Ein Sprecher teilte mit, es gehe bei der Entscheidung nicht nur um die Wirksamkeit, sondern um Sicherheit, Integrität und Vertrauen. Die mRNA-Technologie sei nach wie vor zu wenig getestet und man werde dafür keine Steuergelder ausgeben. So vermeide man die Fehler der Vorgängerregierung, die der Öffentlichkeit "berechtigte Sicherheitsbedenken verschwiegen" habe, zitiert der Sender NPR aus der Begründung. Demnach bezeichnete der Sprecher die Entscheidung als Verlagerung der Prioritäten hin zu "besser etablierten" Maßnahmen. Dennoch wolle man die Pandemievorsorge weiterhin durch evidenzbasierte Technologien vorantreiben.

Dem NPR-Bericht zufolge handelte es sich um einen Vertrag in Höhe von 766 Millionen Dollar, das sind umgerechnet 680 Millionen Euro. Das Ende der Finanzierung sorge "für Ungewissheit", erklärte Moderna-Chef Stéphane Bancel. Man werde nun neue Möglichkeiten prüfen. Der Vertrag mit der Regierung war am 17. Januar verkündet worden - drei Tage vor dem Amtsantritt von US-Präsident Trump. Dessen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. fiel wiederholt mit Falschinformationen über Impfstoffe auf und hatte sich lange generell gegen Impfungen ausgesprochen. Im Zusammenhang mit einem Masern-Ausbruch in den USA vollzog er hier eine Kehrtwende