Internationaler Strafgerichtshof

US-Präsident Joe Biden (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Miriam Alster)

Biden erklärte zudem, es gebe keine Gleichwertigkeit zwischen Israel und der Hamas. Die Vereinigten Staaten stünden immer an der Seite Israels, wenn es bedroht werde. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats sagte in Washington, aus Sicht der US-Regierung sei der Strafgerichtshof in dieser Angelegenheit nicht zuständig. Er sprach unter anderem von beunruhigenden Verfahrensfehlern.

Das Gericht hatte die Haftbefehle gegen Netanjahu, Gallant sowie gegen den Militärchef der Terror-Organisation Hamas, Mohammed Deif, erlassen. Ihnen werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Der Strafgerichtshof in Den Haag ist bei der Durchsetzung seiner Beschlüsse auf die Kooperation der 124 Mitgliedstaaten angewiesen. Die USA und Israel gehören nicht zu den Unterzeichnerländern.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.