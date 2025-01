Krieg in Nahost

US-Präsident Joe Biden (AFP / ROBERTO SCHMIDT)

Ägypten ist eines der Vermittlerländer zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet aus Teilnehmerkreisen, eine Vereinbarung sei "so nah wie nie". Für morgen sei ein Gespräch mit Spitzenvertretern des israelischen Geheimdienstes, der katarischen Regierung sowie der Gesandten von Biden und dessen Nachfolger Trump geplant. Das Treffen solle in Doha, der Hauptstadt von Katar, stattfinden. Reuters berichtet zudem über einen konkreten Textentwurf, wonach in einem ersten Schritt 33 Geiseln freigelassen werden sollen. Auch ein schrittweiser Truppenrückzug Israels mit verbleibenden Streitkräften in der Grenzregion ist demnach vorgesehen.

Die Verhandlungen zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Terrororganisation Hamas werden indirekt über Vermittler geführt.

