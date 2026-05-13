Morgen sowie am Freitag kommt Trump mit Staatschef Xi zu Gesprächen zusammen.
Dabei soll es unter anderem um Handelsfragen gehen. Trump erklärte vor seinem Abflug, er wolle bessere Bedingungen für amerikanische Unternehmen in China erreichen. Weitere Themen dürften die chinesischen Exportkontrollen, geplante Waffenverkäufe der USA an Taiwan sowie der Iran-Krieg sein.
Trump wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, darunter die Chefs von Tesla, Apple und Boeing. Es ist sein erster Besuch in China seit 2017.
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Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.