Iran-Krieg
US-Präsident Trump in China eingetroffen - Peking fordert von Pakistan verstärkte Vermittlungstätigkeit

US-Präsident Trump ist zu einem dreitägigen Besuch in China eingetroffen. Auf dem Flughafen in Peking wurde er von Vizepräsident Han empfangen.

    Präsident Donald Trump geht während einer Begrüssungszeremonie am Flughafen in Peking an der Seite des chinesischen Vizepräsidenten Han Zheng. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
    Ankunft von US-Präsident Trump in Peking (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Schiefelbein)
    Morgen sowie am Freitag kommt Trump mit Staatschef Xi zu Gesprächen zusammen.
    Dabei soll es unter anderem um Handelsfragen gehen. Trump erklärte vor seinem Abflug, er wolle bessere Bedingungen für amerikanische Unternehmen in China erreichen. Weitere Themen dürften die chinesischen Exportkontrollen, geplante Waffenverkäufe der USA an Taiwan sowie der Iran-Krieg sein.
    Trump wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, darunter die Chefs von Tesla, Apple und Boeing. Es ist sein erster Besuch in China seit 2017.

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    Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.