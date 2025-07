Handelskonflikt

US-Präsident Trump bei der Ankunft in Schottland (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacquelyn Martin)

Trump will dort unter anderem zwei Golfresorts besuchen, die seiner Immobilienfirma gehören. Zudem ist morgen ein Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen geplant. Am Montag will er britischen Angaben zufolge mit Premierminister Starmer zusammenkommen.

Am Flughafen Glasgow Prestwick rief der Republikaner Europa dazu auf, den Bau von Windrädern einzustellen, da diese die Schönheit der Natur zerstörten. Mit Blick auf das Treffen mit von der Leyen sagte Trump, sollte es zu einer Vereinbarung mit der EU kommen, werde dies der bedeutendste Handelsvertrag seines Landes von allen sein. Für den Fall jedoch, dass keine Übereinkunft gelingt, hatte der US-Präsident bereits im Vorfeld Importzölle von 30 Prozent angekündigt. Die Frist läuft in einer Woche ab.

