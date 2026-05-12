US-Präsident Trump will Bundessteuer auf Benzin senken. (AP / Matt Rourke)

Damit sollten die Auswirkungen der steigenden Preise durch den Iran-Krieg abgemildert werden. Trump fügte hinzu, die Maßnahme solle solange dauern, wie es angemessen sei. Die Preise für Öl und Benzin würden wieder fallen, sobald die Feindseligkeiten beendet seien.

Zugleich warnte Trump, der Waffenstillstand hänge am seidenen Faden. Der US-Präsident wies die von Teheran übermittelte Antwort auf den Vorschlag der Vereinigten Staaten zur Beendigung des Krieges erneut zurück. Er bezeichnete das Papier wörtlich als "Müll".

Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran erklärte dagegen, man habe keinerlei Zugeständnisse gefordert. Es gehe um die legitimen Rechte des Landes. Medienberichten zufolge wurden in dem Papier unter anderem die Aufhebung der Sanktionen sowie ein Stopp der Blockade iranischer Häfen verlangt.

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Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.