Iran-Krieg

Sie hätten einen Umfang von umgerechnet rund 21 Milliarden Euro. Die Dringlichkeit der Genehmigung begründete das US-Ministerium damit, dass die verbündeten Staaten derzeit angegriffen würden.
Durch den erklärten Notfall bedarf es anders als üblich keiner Zustimmung des Kongresses. Der führende Demokrat im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses, Meeks, sprach von einer Missachtung des Kongresses. Er warf der US-Regierung vor, den Vorwand zu nutzen, um Geschäfte zu machen.
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Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.