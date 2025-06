Die Nationalgarde ist in Los Angeles bereits vor Ort. (IMAGO / Kyodo News / IMAGO)

Präsident Trump genehmigte nach Angaben des Verteidigungsministeriums die Entsendung von weiteren 2.000 Mitgliedern der Nationalgarde. Außerdem sollen 700 Marine-Soldaten Stellungen in der Stadt beziehen. Ziel sei es, Mitarbeiter und Gebäude des Bundes vor Randalierern zu schützen. Kaliforniens Gouverneur Newsom kritisierte, es gehe Trump nicht um die öffentliche Sicherheit, sondern um sein Ego. Soldaten sollten nicht auf amerikanischem Boden eingesetzt werden und eigenen Landsleuten gegenüberstehen.

Trotz eines Versammlungsverbots kam es in Los Angeles auch am vierten Tag in Folge zu Protesten gegen die Migrationspolitik der US-Regierung. Hunderte Menschen demonstrierten unter anderem vor einem Bundesgefängnis, in dem Einwanderer inhaftiert sind.

