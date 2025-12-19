Missbrauchsskandal

Ein Bild aus dem Jahr 2000: Donald Trump, Melania Knauss, Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell im Mar-a-Lago Club, Palm Beach, Florida. (Getty Images / Davidoff Studios Photography)

Vize-Justizminister Blanche erklärte, dass nicht alle Unterlagen veröffentlicht würden, da auf jeder einzelnen Seite die Identität der Opfer geschützt werden müsse. Die vom Kongress beschlossene Nacht läuft um Mitternacht Ortszeit in Washington aus. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Schumer, sprach von einer Vertuschungsaktion mit der Trump vor seiner hässlichen Vergangenheit geschützt werden solle.

Trump war über Jahre in Epsteins Umfeld präsent. Es gibt aber keine Hinweise auf eine Verwicklung Trumps in den Skandal. Der Multimillionär Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen.

