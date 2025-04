Kilmar Abrego Garcia

Van Hollen veröffentlichte ein Foto der Begegnung auf der Plattform X. Wo genau das Treffen stattfand, ist unklar. Der Senator schrieb, er werde nach seiner Rückkehr in die USA ausführlich über die Reise berichten. Ein Sprecher des Weißen Hauses bezeichnete den Besuch Van Hollens in El Salvador als "widerwärtig".

Der Salvadorianer war vor einem Monat aus den USA abgeschoben und in ein Hochsicherheitsgefängnis in dem mittelamerikanischen Land gebracht worden. US-Präsident Trump hatte zunächst behauptet, er gehöre einer kriminellen Vereinigung an und sei ein "Terrorist". Später musste die Regierung einräumen, dass der Mann aufgrund eines Verwaltungsfehlers nach El Salvador deportiert wurde. Die US-Regierung und der Präsident des mittelamerikanischen Landes, Bukele, lehnen eine Rückführung jedoch ab. US-Justizministerin Bondi betonte bei einem Treffen im Weißen Haus, die Entscheidung liege allein bei El Salvador. Bukele wiederum sagte, er könne nichts für den Mann tun