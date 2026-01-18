Washington

Die demokratische Senatorin Shaheen und der republikanische Senator Tillis erklärten, eine solche Rhetorik helfe Gegnern wie Russlands Präsident Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi, die eine Spaltung der NATO sehen wollten. Shaheen und Tillis sind Ko-Vorsitzende der parteiübergreifenden NATO-Beobachtergruppe des Senats.
Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Schumer, kündigte an, seine Partei werde in der Parlamentskammer ein Gesetz einbringen, um die Zölle zu blockieren, bevor sie der amerikanischen Wirtschaft und den Verbündeten in Europa weiteren Schaden zufügten.
