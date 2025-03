Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (AP / Evelyn Hockstein)

Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland angesichts der massiven Luftschläge gegen sein Land vor, kein Interesse an einer Waffenruhe zu haben. Wer den Krieg so schnell wie möglich beenden wolle, agiere nicht in dieser Weise, erklärte Selenskyj auf der Plattform X.

Die Ukraine hat einer von den USA vorgeschlagenen Feuerpause von 30 Tagen grundsätzlich zugestimmt. Der finnische Staatschef Stubb sagte der BBC, Putins Ziel sei es gewesen, die Existenz der Ukraine auszulöschen. Dieses Ziel habe der Kremlchef nicht geändert.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.