Große Entscheidungen seien aber nicht zu erwarten, betonte Kreml-Sprecher Peskow. Es gehe um einen Meinungsaustausch. Thema der Gespräche sei auch ein mögliches künftiges Treffen der Präsidenten Putin und Trump.

Witkoff hatte sich in den vergangenen Monaten bereits zwei Mal mit Putin in Russland getroffen, unter anderem, um mit ihm über einen US-Vorschlag für eine Waffenruhe in der Ukraine zu sprechen. Während Kiew einem entsprechenden Vorschlag zustimmte, stellte Putin Vorbedingungen. US-Außenminister Rubio sprach in diesem Zusammenhang von einer Hinhaltetaktik Moskaus, die man nicht mehr lange akzeptieren werde.

Witkoff will morgen im Oman Gespräche über das iranische Atomprogramm führen. Der Iran wird durch Außenminister Araghchi vertreten.

