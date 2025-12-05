Vorteil für die Republikaner
US-Supreme Court erlaubt neuen Zuschnitt von Wahlkreisen in Texas

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat den in Texas regierenden Republikanern die Neuordnung von Wahlkreisen gewährt.

    Demonstranten versammeln sich in der Rotunde vor der Kammer des Repräsentantenhauses im texanischen Kapitol, während die Abgeordneten bei einer Sondersitzung über neu gezeichnete Wahlfreise in Texas debattieren.
    Supreme Court erlaubt neue Wahlkreiszuschnitte in Texas. (Eric Gay/AP/dpa)
    Die Richter des Supreme Courts mussten über einen Eilantrag des Bundesstaates entscheiden, weil bereits die Kandidaten für die neuen Wahlkreise ausgesucht werden. Die Vorwahlen dafür sollen im März stattfinden. Die neu zugeschnittenen Wahlkreise können den Republikanern fünf zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus verschaffen und damit eine dauerhafte Mehrheit für US-Präsident Trump sichern.
    Die Entscheidung des Supreme Courts ist bindend, aber noch nicht endgültig. Ein Gericht der unteren Instanz hatte die Neuordnung der Wahlkreise aufgrund von rassistischer Diskriminierung noch für rechtswidrig erklärt.
