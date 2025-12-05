Vorteil für die Republikaner

Die Richter des Supreme Courts mussten über einen Eilantrag des Bundesstaates entscheiden, weil bereits die Kandidaten für die neuen Wahlkreise ausgesucht werden. Die Vorwahlen dafür sollen im März stattfinden. Die neu zugeschnittenen Wahlkreise können den Republikanern fünf zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus verschaffen und damit eine dauerhafte Mehrheit für US-Präsident Trump sichern.
Die Entscheidung des Supreme Courts ist bindend, aber noch nicht endgültig. Ein Gericht der unteren Instanz hatte die Neuordnung der Wahlkreise aufgrund von rassistischer Diskriminierung noch für rechtswidrig erklärt.
