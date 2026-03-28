Iran-Krieg

Man sei auf jeden Fall zuversichtlich, dass es dann ein Treffen geben werde, sagte Witkoff auf einem Wirtschaftsforum in Miami. Die USA erwarteten eine Antwort aus Teheran auf den vorgelegten Plan für ein Ende des Krieges. Das könnte alles lösen, meinte Witkoff.
Bundesaußenminister Wadephul hatte indirekte Kontakte zwischen den USA und dem Iranim Deutschlandfunk bestätigt und erklärt derzeit liefen Vorbereitungen für direkte Gespräche, die bald in Pakistan stattfinden könnten.
Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen.
Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.