Iran-Krieg
US-Unterhändler Witkoff: Sind zuversichtlich, dass es in der kommenden Woche ein Treffen mit der iranischen Seite geben wird

Der amerikanische Unterhändler Witkoff geht davon aus, dass der Iran in der kommenden Woche zu Gesprächen über eine Beendigung des Krieges mit den USA bereit sein wird.

    Der US-Sondergesandte Steve Witkoff im Oval Office
    Der US-Sondergesandte Steve Witkoff im Oval Office (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Allison Robbert (Archivbild))
    Man sei auf jeden Fall zuversichtlich, dass es dann ein Treffen geben werde, sagte Witkoff auf einem Wirtschaftsforum in Miami. Die USA erwarteten eine Antwort aus Teheran auf den vorgelegten Plan für ein Ende des Krieges. Das könnte alles lösen, meinte Witkoff.
    Bundesaußenminister Wadephul hatte indirekte Kontakte zwischen den USA und dem Iranim Deutschlandfunk bestätigt und erklärt derzeit liefen Vorbereitungen für direkte Gespräche, die bald in Pakistan stattfinden könnten.
    Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen.
    Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.