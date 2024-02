Naher Osten

Drei US-Soldaten bei Angriff in Jordanien getötet. (Archiv) (Planet Labs PBC via AP / dpa )

US-Präsident Biden kündigte weitere Militäraktionen an, sagte jedoch zugleich, die Vereinigten Staaten wollten keinen neuen Konflikt im Nahen Osten. Das irakische Militärkommando erklärte, die US-Angriffe verletzten die Souveränität des Landes und könnten unvorhersehbare Folgen haben.

USA: Gruppierung "Islamischer Widerstand" verantwortlich

Am vergangenen Sonntag waren bei einem Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt in Jordanien drei Soldaten getötet worden. Washington macht dafür eine pro-iranische Gruppierung namens "Islamischer Widerstand" verantwortlich. Es handelt sich um eine Art Dachgruppe, unter der sich proiranische Milizen in Syrien und im Irak nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 versammelt haben. Unter anderem zählt auch die "Kataib Hisbollah" dazu, eine der stärksten Milizen im Irak. Diese fordert den Abzug der US-Truppen aus dem Land.

Derweil setzt Außenminister Blinken seine Bemühungen fort, eine humanitäre Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der Hamas zu erreichen. Er wird erneut in mehreren Ländern der Region zu Krisengesprächen erwartet.

