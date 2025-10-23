Das Pentagon in Washington, USA (AP / Patrick Semansky)

Wie ein Sprecher mitteilte, sollen künftig mehr als 60 Journalistinnen und Journalisten aus sogenannten neuen Medien sowie unabhängige Reporter Zugang zur Behörde erhalten. Die neuen Richtlinien seien von ihnen bereits unterzeichnet worden, hieß es. Vorangegangen war ein Konflikt zwischen dem Pentagon und nahezu allen großen Medienhäusern. Sender wie ABC, CBS, NBC, CNN und Fox News sowie Zeitungen wie die "New York Times" hatten sich geweigert, einen neuen Regelkatalog zu unterzeichnen, wonach unter anderem keine Informationen ohne Genehmigung des Ministeriums veröffentlicht werden dürfen.

