Medienvertreter verlassen das Pentagon. (AP / Kevin Wolf)

Dieser beinhaltet unter anderem, dass Reportern die Akkreditierung entzogen werden kann, wenn sie ohne Genehmigung des Pentagons Informationen veröffentlichen. Das gilt auch für den Fall, dass die Informationen nicht geheim sind.

Neben den Nachrichtensendern CBS, ABC, CNN und NBC News hat sich auch der Sender Fox News geweigert, die neuen Regeln zu unterzeichnen. Dieser steht den Republikanern nahe. Zudem war Verteidigungsminister Hegseth früher für Fox News tätig.

Mitglieder des Pentagon-Pressekorps hätten die neuen Regeln bis gestern Abend 23 Uhr deutscher Zeit unterzeichnen müssen. Nach Verstreichen der Frist hatten die Berichterstatter 24 Stunden Zeit, um ihren Akkreditierungsausweis abgeben und ihren Platz räumen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.