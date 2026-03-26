Hintergrund ist auch der andauernde Einsatz von Flugabwehrsystemen im Iran-Krieg, der zu sinkenden Beständen geführt hat. Das Pentagon teilte mit, es gehe darum, die industrielle Basis kriegstüchtig zu machen. Den Angaben zufolge soll etwa Honeywell Aerospace die Herstellung von Munitionskomponenten und Navigationssystemen ausbauen - im Rahmen eines mehrjährigen Vertrages.
Die Konzerne BAE Systems und Lockheed Martin wiederum werden ihre Produktion von Komponenten für das THAAD-System erweitern, das im Nahen Osten zur Abwehr ballistischer Raketen eingesetzt wird. Lockheed Martin wird überdies damit beauftragt, die Produktion von Kurzstreckenraketen zu erhöhen.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.