Iran-Krieg

Die Berichte beziehen sich auf Angaben von US-Beamten im Pentagon. (dpa / picture alliance / Britta Pedersen)

Unter anderen die "New York Times" meldet unter Berufung auf zwei Beamte im Pentagon, dass der Befehl für die Eliteeinheit kurz bevor stehe. Die Soldaten sind demnach darauf trainiert, in umkämpftem Gebiet abzuspringen, um beispielsweise Flugplätze zu sichern und Land zu erobern. Die Einheiten könnten laut den Berichten eingesetzt werden, um beispielswiese die Insel Kharg, Irans wichtigstes Ölexportzentrum, zu erobern. Eine Entscheidung über einen Bodeneinsatz sei aber noch nicht gefallen, hieß es unter Berufung auf die Pentagon-Beamten.

Eine Besetzung der Insel Kharg wird als mögliche Option von US-Präsident Trump gesehen, um die Blockade der Straße von Hormus zu beenden. Wegen des Krieges hat der Iran die wichtige Schifffahrtsroute gesperrt und den Ölexport aus dem Mittleren Osten quasi lahmgelegt.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.