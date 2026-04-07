Wahlkampfhilfe

Thema ist nach Angaben des Weißen Hauses die Partnerschaft beider Länder.
Vor dem gemeinsamen Auftritt in einem Budapester Sportzentrum wollen Vance und Orban bilaterale Gespräche führen.
Vor dem gemeinsamen Auftritt in einem Budapester Sportzentrum wollen Vance und Orban bilaterale Gespräche führen.
Der Rechtspopulist Orban pflegt seit langem gute Beziehungen zu US-Präsident Trump. Dieser hatte zuletzt im März seine Unterstützung für Orban bekundet. Er hoffe, dass Orban die Wahl haushoch gewinne, erklärte Trump.
Laut Umfragen könnte Orbans Fidesz-Partei die Parlamentswahl am kommenden Sonntag verlieren.
Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.