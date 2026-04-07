Wahlkampfhilfe
US-Vizepräsident Vance besucht Ungarn

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn erwartet Ministerpräsident Orban den US-Vizepräsidenten Vance in der Hauptstadt Budapest. Vance will am Abend auf einer Wahlkampfveranstaltung mit Orban eine Rede halten.

    US-Vizepräsident James David Vance spricht vor einer amerikanischen Flagge.
    US-Vizepräsident James David Vance (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)
    Thema ist nach Angaben des Weißen Hauses die Partnerschaft beider Länder. 
    Vor dem gemeinsamen Auftritt in einem Budapester Sportzentrum wollen Vance und Orban bilaterale Gespräche führen.
    Der Rechtspopulist Orban pflegt seit langem gute Beziehungen zu US-Präsident Trump. Dieser hatte zuletzt im März seine Unterstützung für Orban bekundet. Er hoffe, dass Orban die Wahl haushoch gewinne, erklärte Trump.
    Laut Umfragen könnte Orbans Fidesz-Partei die Parlamentswahl am kommenden Sonntag verlieren. 
    Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.