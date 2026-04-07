Wahlkampfhilfe

Vor dem gemeinsamen Auftritt in einem Budapester Sportzentrum wollen Vance und Orban bilaterale Gespräche führen. Der Rechtspopulist Orban pflegt seit langem gute Beziehungen zu US-Präsident Trump. Dieser hatte zuletzt im März seine Unterstützung für Orban bekundet. Er hoffe, dass Orban die Wahl haushoch gewinne, erklärte Trump.
Orbans Fidesz-Partei könnte die Parlamentswahl am kommenden Sonntag verlieren. In den Umfragen liegt die pro-europäische konservative Tisza-Partei von Herausforderer Magyar vorn.
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Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.