Wahlkampfhilfe

US-Vizepräsident James David Vance (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)

Vor dem gemeinsamen Auftritt in einem Budapester Sportzentrum wollen Vance und Orban bilaterale Gespräche führen. Der Rechtspopulist Orban pflegt seit langem gute Beziehungen zu US-Präsident Trump. Dieser hatte zuletzt im März seine Unterstützung für Orban bekundet. Er hoffe, dass Orban die Wahl haushoch gewinne, erklärte Trump.

Orbans Fidesz-Partei könnte die Parlamentswahl am kommenden Sonntag verlieren. In den Umfragen liegt die pro-europäische konservative Tisza-Partei von Herausforderer Magyar vorn.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.