Wahlkampfhilfe
US-Vizepräsident Vance in Ungarn eingetroffen

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn ist US-Vizepräsident Vance in der Hauptstadt Budapest eingetroffen. Vance will Ministerpräsident Orban treffen und am Abend auf dessen Wahlkampfveranstaltung eine Rede halten. Thema ist nach Angaben des Weißen Hauses die Partnerschaft beider Länder.

    US-Vizepräsident James David Vance spricht vor einer amerikanischen Flagge.
    US-Vizepräsident James David Vance (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)
    Vor dem gemeinsamen Auftritt in einem Budapester Sportzentrum wollen Vance und Orban bilaterale Gespräche führen. Der Rechtspopulist Orban pflegt seit langem gute Beziehungen zu US-Präsident Trump. Dieser hatte zuletzt im März seine Unterstützung für Orban bekundet. Er hoffe, dass Orban die Wahl haushoch gewinne, erklärte Trump.
    Orbans Fidesz-Partei könnte die Parlamentswahl am kommenden Sonntag verlieren. In den Umfragen liegt die pro-europäische konservative Tisza-Partei von Herausforderer Magyar vorn.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Vor der Wahl in Ungarn: Vance macht Werbung für Orban (Audio)
    Ungarn: Illiberale Demokratie – Was das mit Blick auf die Wahlen bedeutet (Audio)
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    Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.